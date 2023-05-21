العالم اليوم - فيديو.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 09:22 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحة المسجد الأقصى، صباح الأحد.

وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة، صباح الأحد.

وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.

وقبل أسابيع، قرر حزب "العظمة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست (البرلمان)، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل "ضعيف" تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على جنوبي إسرائيل.

وفي وقت سابق، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية.