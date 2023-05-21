بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية بـ اليونان

جدة - نرمين السيد - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين فى اليونان، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية التى تشهدها البلاد وهى الأولى منذ أن توقف اقتصاد البلاد عن الخضوع لإشراف ورقابة صارمة من قبل المقرضين الدوليين الذين قدموا أموال الإنقاذ خلال أزمتها المالية التى استمرت ما يقرب من عقد من الزمان.





وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن المتنافسين الرئيسيين فى عملية التصويت اليوم الأحد هما رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس "55 عاما" من حزب الديمقراطية الجديدة، وأليكسيس تسيبراس "48 عاما" من حزب "سيريزا" اليسارى. وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه على الرغم من أن ميتسوتاكيس كان متقدما فى استطلاعات الرأى، إلا أن النظام الانتخابى الجديد للتمثيل النسبى يجعل من غير المحتمل أن يتمكن أى شخص يفوز فى الانتخابات من الحصول على مقاعد كافية فى البرلمان اليونانى المكون من 300 عضو لتشكيل حكومة دون البحث عن شركاء فى الائتلاف. وسيكون أمام الفائز فى هذه الانتخابات ثلاثة أيام للتفاوض على ائتلاف مع واحد أو أكثر من الأحزاب الأخرى.. وإذا فشل ذلك، يتم منح التفويض لتشكيل الحكومة للطرف الثانى.

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