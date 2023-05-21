مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار بـ المكسيك

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن الحادث جاء نتيجة إطلاق نار على مجموعة من السائقين الهواة لسباقات السيارات فى بلدة إنسينادا بشمال المكسيك بالقرب من الحدود الأمريكية.

وأضافت أن سائقى السيارات كانوا يشاركون فى سباق ومتوقفين على جانب طريق سريع عندما نزلت مجموعة من المسلحين من شاحنة صغيرة وفتحت النار باتجاههم.

وقالت سلطات إنسينادا فى بيان إن الهجوم أدى إلى سقوط "تسعة جرحى وعشرة قتلى".