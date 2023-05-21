بوتين يهنئ «فاجنر» والجيش الروسى عقب السيطرة على باخموت

جدة - نرمين السيد - وذكر الكرملين فى بيان له، أن "بوتين هنأ وحدات فاجنر الهجومية وكذلك جميع جنود وحدات القوات المسلحة الروسية الذين قدموا لها الدعم اللازم لإتمام عملية تحرير باخموت".
وكان رئيس "فاجنر" يفجينى بريجوجين، قد أعلن أمس السبت أن قواته سيطرت على باخموت بعد أطول معركة فى الحرب الجارية بأوكرانيا، لكن مسؤولى الدفاع الأوكرانيين نفوا ذلك.
بدورها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية فى بيان، إن "المعارك الضارية على مدينة باخموت لا تتوقف".
واعتبر ميخايلو بودولاك، مدير مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن "هذه ليست المرة الأولى التى يقول فيها بريجوجين إنهم استولوا على كل شيء وسيطروا على كل شيء".
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