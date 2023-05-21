زيلينسكى: أوكرانيا تزداد قوة بعد قمة مجموعة السبع

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، أن بلاده تزداد قوة بعد حضوره قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا فى مدينة هيروشيما باليابان، معربا عن شكره العميق لمجموعة السبع عن الدعم المقدم لكييف.





ووصف زيلينسكى، مشاركته فى قمة السبع بـ "التاريخية"، موجها التحية للمحاربين الأوكرانيين. وقال الرئيس الأوكرانى، إنه لديه يقين أنه سيعود من زيارة اليابان بقدرات أكبر للجيش الأوكرانى والمحاربين الأبطال.

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