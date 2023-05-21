مراسل «القاهرة الإخبارية»: 22 ألف مركز اقتراع فى اليونان و36 حزبا يتنافسون

جدة - نرمين السيد - قال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى اليونان، إن 22 ألف ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها للناخبين فى جميع أنحاء اليونان، اليوم الأحد، لافتًا إلى أن هناك 36 حزبًا تتنافس فى الانتخابات العامة.





وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الحزب الفائز بالانتخابات لن يستطيع تشكيل حكومة بمفرده. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين فى اليونان، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية التى تشهدها البلاد وهى الأولى منذ أن توقف اقتصاد البلاد عن الخضوع لإشراف ورقابة صارمة من قبل المقرضين الدوليين الذين قدموا أموال الإنقاذ خلال أزمتها المالية التى استمرت ما يقرب من عقد من الزمان. ووفقا لشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن المتنافسين الرئيسيين فى عملية التصويت اليوم الأحد هما رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس "55 عاما" من حزب الديمقراطية الجديدة، وأليكسيس تسيبراس "48 عاما" من حزب "سيريزا" اليسارى.

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