زيلينسكى يلتقى رئيس الوزراء الكندى والرئيس الإندونيسى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على "تويتر" اليوم الأحد، إنه اجتمع مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة فى مدينة هيروشيما باليابان.





وأضاف "زيلينسكي" عبر "تويتر": "ناقشنا إمكانية زيادة التعاون فى المجالين الأمنى والدفاعى والوضع على الجبهة وتدريب الضباط الأوكرانيين، فى إطار مهمة التدريب الكندية (يونيفاير)". وفى تغريدة أخرى أعلن الرئيس الأوكراني، أنه التقى الرئيس الإندونيسي، وأطلعه على سير الأحداث فى أوكرانيا، وخاصة قصف البنية التحتية المدنية. وقال زيلينسكي، "ناقشنا تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية، إلى جانب دعوته إلى دعم جهود إعادة الأطفال المرحلين بشكل غير قانوني". وأضاف: "أنا ممتن لجوكو ويدودو على دعوته للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين فى نوفمبر 2022، حيث تم تقديم صيغة السلام الأوكرانية للعالم".

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