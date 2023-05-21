بايدن يعلن عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة وذخائر لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، يأتى ذلك بالتزامن مع لقاء عقده بايدن مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى هيروشيما اليابانية، على هامش قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى "G7".
ووفقًا لتقارير، قال بايدن إن الحزمة الجديدة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة"، وهو ما يأتى بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر للحلفاء لتسليم مقاتلات أف-16 المتطورة الى أوكرانيا.
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