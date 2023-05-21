ماكرون: حضور زيلينسكى فى قمة مجموعة السبع «وسيلة لبناء السلام»

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات صحفية اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة فى "هيروشيما"، دعا ماكرون العالم إلى عدم الاكتفاء باتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين كييف وموسكو، معتبرا أن ذلك سيكون خطأ لنا جميعا لأن التجربة أثبتت "أن صراعا مجمدا سيكون حربا فى الغد".

وأوضح ماكرون أن توفير طائرة فرنسية لنقل الرئيس الأوكرانى أولا إلى القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، ثم إلى مجموعة السبع فى اليابان، هو أمر يُظهر عمل فرنسا على "بناء السلام والبحث عن حلول".

واعتبر أن زيارة زيلينسكى إلى جدة الجمعة الماضية أتاحت له "الحصول على دعم واضح من المملكة العربية السعودية والعديد من القوى فى المنطقة"، معتبرا ذلك "نقطة تحول حقيقية".