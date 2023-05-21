السلفادور.. مقتل 9 أشخاص فى حادث تدافع بـ ملعب كرة قدم

جدة - نرمين السيد - لقى 9 أشخاص حتفهم فى السلفادور، إثر محاولتهم مشاهدة مباراة كرة قدم، جراء التدافع بين مشجعين حاولوا دخول استاد كوسكاتلان فى العاصمة سان سلفادور، حسبما أعلنت الشرطة وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وأسفر الحادث عن سقوط "9 ضحايا" إضافة إلى نقل شخصين إلى المستشفى فى "حال حرجة"، وفق ما كتبت الشرطة على "تويتر". وتفيد المعلومات الأولية، بأن التدافع بدأ عندما حاول مشجعون دخول الاستاد لمشاهدة مباراة فى الدورى بين فريقى أليانسا المحلى و"سى دى فاس". وقطعت المباراة لإخلاء الاستاد من المتفرجين. وأكد وزير الصحة فرانشيسكو ألابى أن "جميع المرضى" الذين تم نقلهم إلى المستشفى يتلقون رعاية من خدمات الطوارئ. من جهته، صرح وزير الداخلية خوان كارلوس بيديجان بأن فرق الدفاع المدنى موجودة فى الموقع لمساعدة المتضررين، كما تم إرسال المئات من رجال الشرطة والجيش إلى الاستاد.

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