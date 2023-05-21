بايدن يدعو قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات ثلاثية فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، "إن بايدن دعا رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ورئيس كوريا الجنوبية يون سول يول، لعقد اجتماع آخر فى واشنطن، وذلك خلال اجتماعهم الثلاثى بمدينة هيروشيما على هامش قمة مجموعة السبع".
وأضاف المسؤول الأمريكى "أن موعد هذا الاجتماع الثلاثى المقبل سيتم تحديده قريبا".
والتقى القادة على هامش قمة مجموعة السبع التى دعت إليها اليابان وكوريا الجنوبية مع بدء تحسن فى العلاقات الثنائية بين البلدين الآسيويين.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن بايدن أثنى على عمل رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، والرئيس الكورى الجنوبي، يون سول يول، "الشجاع" لتحسين العلاقات الثنائية، وأكد أن الشراكة الثلاثية بين واشنطن وطوكيو وسول باتت "أقوى" بسبب جهودهما.
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