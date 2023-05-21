زيلينسكى: من اليوم باخموت ستكون فقط فى قلوبنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا لن تسيطر على مدينة باخموت بالكامل.

وكان رئيس "فاجنر" يفجينى بريجوجين، قد أعلن أمس السبت أن قواته سيطرت على باخموت بعد أطول معركة فى الحرب الجارية بأوكرانيا، لكن مسؤولى الدفاع الأوكرانيين نفوا ذلك.

بدورها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية فى بيان، إن "المعارك الضارية على مدينة باخموت لا تتوقف".

واعتبر ميخايلو بودولاك، مدير مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن "هذه ليست المرة الأولى التى يقول فيها بريجوجين إنهم استولوا على كل شيء وسيطروا على كل شيء".