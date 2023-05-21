جدة - نرمين السيد - وأشارت السلطات إلى انقلاب 8 من العربات، منها 7 فارغة وواحدة محملة بفول الصويا، مضيفة أن الحادث أدى إلى تضرر 200 متر من السكة وكيلومتر من شبكات الكهرباء، دون وقوع إصابات أو وجود تهديد للبيئة. وتم تعليق حركة القطارات فى الجزء المتضرر من خط سكة الحديد، فيما رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خروج قطار شحن عن مساره فى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.