الكرملين يعلن انتهاء عملية تحرير مدينة باخموت

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية يفجينى بريجوجين، قد أعلن أمس السبت أن قواته سيطرت على باخموت بعد أطول معركة فى الحرب الجارية بأوكرانيا، لكن مسؤولى الدفاع الأوكرانيين نفوا ذلك.

بدورها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية فى بيان، إن "المعارك الضارية على مدينة باخموت لا تتوقف".

واعتبر ميخايلو بودولاك، مدير مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن "هذه ليست المرة الأولى التى يقول فيها بريجوجين إنهم استولوا على كل شيء وسيطروا على كل شيء".