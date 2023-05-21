القاهرة الإخبارية: رئيسة اليونان ستكلف الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه لا توجد مشاكل بعمليات التصويت حتى الآن بانتخابات اليونان، موضحًا أن فرص أحزاب المعارضة بانتخابات اليونان بسيطة.
كما أشار إلى أن الوعود الانتخابية تركز على الجانب الاقتصادى، مضيفًا أن رئيسة اليونان ستكلف الحزب الفائز اليوم بتشكيل الحكومة.
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