الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلى بن جفير للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن جفير، لباحة المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقالت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف، إيتمار بن جفير، اقتحم المسجد الأقصى المبارك، بجانب عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى. وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى. وتعد هذه المرة الثانية التى يقتحم فيها بن جفير باحات المسجد الأقصى، منذ توليه منصب وزارة الأمن القومى، حيث وصل فى ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، بعدما سمحت الأجهزة الأمنية باقتحام الأقصى.

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