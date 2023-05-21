الأردن يدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.





وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سنان المجالى، إن قيام وزير الأمن القومى الإسرائيلى باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته هى خطوة استفزازية مدانة، وتصعيد خطير ومرفوض ويمثل خرقا فاضحا ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها.

وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس وبالتزامن مع استمرار الإجراءات الأحادية، من توسع استيطانى واقتحامات متواصلة للأراضى الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد و تمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولى العمل على وقفه فوراً.

وشدد الناطق الرسمى باسم الوزارة على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القُدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة كافة شؤون الحرم القدسى الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وطالب المجالى، وفقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفورى عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته.. مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم وفرض التقسيم الزمانى والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.