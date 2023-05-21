العالم اليوم - بريطاني يوفر خدمات سياحية في معاقل طالبان.. تحذير من الإعدام

انتم الان تتابعون خبر بريطاني يوفر خدمات سياحية في معاقل طالبان.. تحذير من الإعدام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 12:22 مساءً - أثار رجل بريطاني الجدل، بسبب توفيره "خدمات خاصة"، تشمل رحلات سياحية إلى أفغانستان، وتحديدا إلى معاقل تنظيم طالبان.

وقرر المصور الصحفي جو شيفر، توفير "خدمات سياحية" من نوع خاص، لمحبي الغرائب وتحدي المخاطر، إلى أفغانستان، مقابل 5 آلاف دولار للشخص.

وافتتح شيفر شركة أسماها "سفارات تورز" مع شاب أفغاني باسم نوري قادة الله، وقاموا بإجراء أول رحلة لمجموعة أجنبية في أكتوبر الماضي، بينما يستعدون لتجهيز رحلة مع مجموعة أكبر في الأسابيع القادمة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وتشمل الرحلة زيارة إلى قندهار وهملاند، وهي مدن تتخذها طالبان معاقل لها.

أما بالنسبة لطبيعة السائحين، فقال شيفر إن المجموعة تتنوع من شخص محب للمغامرات، إلى أشخاص وضعوها على قائمة الأماكن التي يهدفون لزيارتها حول العالم، إلى أشخاص مرتبطين بأفغانستان بشكل من الأشكال، مثل الصحفيين والأكاديميين.

وسببت هذه الخدمات جدلا في البرلمان البريطاني، حيث انتقد النائب توبياس إلوود هذه الخطوة من المواطن البريطاني، واعتبرها "طائشة وتهدد حياة المواطنين للخطر".

وحذر إلوود النائب من حزب المحافظين: "السائحون في المجموعة لن تتم معاملتهم كزوار للبلاد، بل كجواسيس، وسيتم إعدامهم من قبل حركة طالبان".

وطالب إلوود الحكومة البريطانية من التحرك لإغلاق شركة جو شيفر السياحية.