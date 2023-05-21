رئيس الوزراء اليونانى ميتسوتاكيس يدلى بصوته فى الانتخابات العامة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، يعول كيرياكوس ميتسوتاكيس، على فوز حزبه بأكبر عدد ممكن من المقاعد، خاصة وأن حزبه "حزب الديمقراطية الجديدة" كان قد فاز فى 2019 بأكثر من 183 مقعدًا فى ذلك الوقت، فى حين تشير استطلاعات الرأى إلى حزبه لن يتجاوز 40% من المقاعد.

وأشارت القناة إلى أن كيرياكوس ميتسوتاكيس وعد بالعمل على الاستمرار فى التخفيضات الضريبية وتحقيق نمو سنوى 3%، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض البطالة إلى أكثر من 8%.