رئيس وزراء كندا: مستمرون فى دعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر

جدة - نرمين السيد - وأضاف ترودو - أنه نقل دعم كندا للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال لقائهما فى اليابان.. موضحا أن بلاده ستواصل أيضا تدريب الجيش الأوكرانى كما تقوم منذ عام 2015.

كان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد عقد اليوم اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة فى مدينة هيروشيما.

ويعد هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات السريعة للرئيس الأوكرانى الذى يسعى لتعزيز الدعم الدولى لبلاده قبل الهجوم المضاد المخطط له لطرد القوات الروسية من بلاده.