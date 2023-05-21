سوناك: بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين فى الصيف

جدة - نرمين السيد - وقال "سوناك"، على هامش قمة مجموعة السبع فى هيروشيما باليابان، وبرفقته الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية"، إنه "لا أحد يريد السلام أكثر من زيلينسكى، وإن شروط السلام ينبغى أن تستند إلى مبادئ أوكرانيا".
وأضاف رئيس الوزراء البريطانى، أن بلاده ستزود أوكرانيا بالطائرات التى تحتاجها فى المستقبل.
وعلى مدار أيام القمة الثلاثة، أرسلت دول المجموعة إشارات إلى روسيا بأنها مستعدة لدعم أوكرانيا على المدى الطويل.
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