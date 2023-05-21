رئيس المعارضة اليونانية يدلى بصوته فى الانتخابات اليونانية

جدة - نرمين السيد - وأظهرت اللقطات التى نقلتها "القاهرة الإخبارية"، حضورًا إعلاميًا كثيفًا داخل اللجنة فى أثناء قيام تسيبراس بالإدلاء بصوته، حيث يقود فيها حزبه اليسارى المهم، والذى يعد من أكبر الأحزاب التى تخوض هذه الانتخابات التشريعية فى اليونان.

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