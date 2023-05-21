جدة - نرمين السيد - وحسب قناة "فرانس برس"، "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا فى مارسيليا بفرنسا نتيجة إطلاق نار صباح الأحد"، و"بحسب ما ورد فإن الحادث وقع فى شرق المدينة". وفتح مجهولين النار على سيارات بينها سيارة كان بداخلها خمسة أشخاص، أصيب ثلاثة منهم بجروح قاتلة، وتوفوا على الفور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار جنوبى فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.