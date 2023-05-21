بولندا تستقبل 26 ألفا و500 لاجئ أوكرانى خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، وصول 26 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية إلى أكثر من 12 مليون لاجئ.





وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" اليوم - أن نحو 26 ألفا و400 أوكرانى غادروا بولندا أمس السبت عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل حاليا إلى 10 ملايين و213 ألف شخص. يشار إلى أن بولندا مررت فى مارس من العام الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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