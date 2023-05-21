الجيش السودانى: وقعنا على اتفاق لوقف إطلاق النار فى جدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قال الجيش السودانى إن الاتفاق يشمل فقط الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت، وإجراءات حرية تنقل المدنيين.

ويشهد السودان اشتباكات ضارية بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضى، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وفرار الملايين من المدنيين.