الجيش الأوكرانى: لم نتنازل عن مدينة باخموت

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الجيش الأوكرانى، إن المعارك من أجل مدينة "باخموت" مازالت مستمرة.
وأوضح بيان أصدرته المخابرات البريطانية إنه فى الأيام الأربعة الماضية، قامت روسيا على الأرجح بإعادة نشر عدة كتائب لتعزيز قطاع باخموت، مضيفا أنه "مع احتفاظ روسيا بعدد قليل نسبيًا من الوحدات القتالية فى أوكرانيا، فإن إعادة الانتشار يمثل اصرارا ملحوظًا من قبل القيادة الروسية".
ووفقًا للمخابرات البريطانية، يأتى هذا بعد المكاسب التكتيكية الأوكرانية على جوانب بلدة منطقة دونيتسك المتنازع عليها حتى منتصف شهر مايو الجارى.
وخلصت المخابرات البريطانية إلى أنه من المرجح أن تستمر القيادة الروسية فى محاولة الاستيلاء على باخموت باعتبارها الهدف الرئيسى الفورى للحرب والذى من شأنه أن يسمح لهم بادعاء درجة معينة من النجاح فى الحرب.
وكان قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجينى بريجوزين قد أعلن أمس السبت، بأن قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة "باخموت" بعد أشهر من القتال الوحشى.
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