حان وقت الردع.. «القاهرة الإخبارية» ترصد الرسائل الاقتصادية من قمة السبع

جدة - نرمين السيد - وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فقد أعلنت مجموعة السبع الصناعية الكبرى "G7" إطلاق مبادرة باسم برنامج التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادى، واتخاذ إجراءات لردع أى محاولة لتحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح.

كما قررت القمة تعميق التعاون فى تقوية سلاسل الإمداد بين مجموعة السبع، وتعزيز دور البلدان الأقل دخلًا فى دعم المرونة الاقتصادية، وكذلك تعزيز مشاركة المعلومات سعيًا لوضع معايير لتكنولوجيات الجيل المقبل.

وأقر قادة مجموعة السبع بالتزام مبادئ الشفافية والتنوع والأمن والاستدامة ودعم الاستثمار فى قطاع الغاز بشكل مؤقت، وتسريع جهود التخلى التدريجى عن الاعتماد على روسيا.