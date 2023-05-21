زيلينسكى يوجه الشكر لـ بايدن على دعمه لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، شكره للرئيس الأمريكى جو بايدن على الدعم المالى الكبير الذى أعلن عن تقديمه لأوكرانيا خلال الحرب ضد روسيا، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال قمة مجموعة السبع فى مدينة "هيروشميا" اليابانية.





وقال الرئيس الأوكرانى - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن إجمالى الأموال المقدمة من الولايات المتحدة لبلاده يبلغ حاليا 37 مليار دولار أمريكى، مشيرا إلى أن ذلك لا يشمل حزمة المساعدة العسكرية الجديدة التى تبلغ قيمتها 375 مليون دولار. وأضاف زيلينسكى أنه بحث مع بايدن سبل تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية ومشاريع إعادة الإعمار والتعافى، وذلك فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

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