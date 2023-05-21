العالم اليوم - بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين "غير مقبولة"

انتم الان تتابعون خبر بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين "غير مقبولة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 02:16 مساءً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأميركي "غير مقبولة".

وقال بايدن للصحافيين في قمة مجموعة السبع في اليابان "حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة، لأن الكثير مما اقترحوه حتى الآن ببساطة و بصراحة تامة غير مقبول".

وأكد بايدن أنه لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين وخفض الميزانية وفقا لشروطهم فقط.

وأضاف: "حان الوقت ليقبل الجمهوريون أنه لن يكون هناك اتفاق بين الحزبين بناء فقط على شروطهم".

وقال بايدن إنه سيتحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي خلال رحلة العودة إلى بلاده بشأن المفاوضات، لكنه أكد أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد ليس خيارا مطروحا.

ويسعى بايدن من خلال تدخله شخصيا إلى كسر الجمود في المفاوضات المعقدة بشأن رفع سقف الدين العام ليتمكن أكبر اقتصاد في العالم من تفادي التخلف عن السداد.

تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الزمن لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديموقراطيين المتكرر بزيادة غير مشروطة في سقف الاقتراض العام.

واتهم الديموقراطيون الجمهوريين باستخدام تكتيكات مبالغ فيها لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها بسبب نفاد أموال الحكومة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها "ربما في وقت مبكر اعتبارا من الأول من يونيو"، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو.