العالم اليوم - السعوديان برناوي والقرني إلى محطة الفضاء الدولية الأحد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 02:16 مساءً - ينطلق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، الأحد، ضمن المهمة "Ax-2" التي تضم أيضا رائدي الفضاء الأميركيين بيغي ويتسون وجون شيفنر.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء أعلنت، السبت، اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء الأحد.

وكتب مركز محمد بن راشد للفضاء على "تويتر": "نرسل إلى الهيئة السعودية للفضاء أطيب تمنياتنا بنجاح مهمة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، اللذين ينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم Ax-2".

كما غرد رائد الفضاء الإماراتي الموجود حاليا في محطة الفضاء الدولية سلطان النيادي، قائلا: "على خطى أول رائد فضاء عربي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية".

وتابع النيادي: "أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء. أتمنى للزميلين كل التوفيق وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية".