أسلحة أمريكية وأوروبية جديدة إلى أوكرانيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، تقديم حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة. كذلك، تعهدت فرنسا بتقديم مساعدات عسكرية جديدة، تتضمن تدريب القوات الأوكرانية وإرسال مركبات مدرعة ودبابات إلى كييف. أما ألمانيا، فأعلنت تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.95 مليار دولار، تشمل مركبات قتالية وطائرات استطلاع مسيرة، ودبابات ليوبارد وناقلات أفراد مدرعة ومدافع هاوتزر، كذلك الأمر بالنسبة لبريطانية، إذ تعهدت بتزويد كييف بالطائرات التى تحتاجها فى المستقبل، وأعلنت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مختلف أنواع الطائرات.

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