بايدن: ملتزمون بالعمل فى ملف تغيرات المناخ وتأمين سلاسل الإمداد الغذائى

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، خلال مؤتمر قمة السبع فى مدينة هيروشيما اليابانية، لقد أظهرنا وحدة الهدف لدول مجموعة السبع، ونعمل على تلبية جميع الاحتياجات التى تؤدى للسلام.

وأضاف، أننا ملتزمون بالعمل فى ملف التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 30 مليار دولار لإصلاح البنية التحتية العالمية.

كما شدد بايدن، على الالتزام بمنع التهديدات النووية، فضلا عن تأمين سلاسل الإمداد الغذائى حول العالم.

وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، شدد بايدن على ضرورة دعم كييف حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، وقال "سوف نرسل قاذفات مدفعية والمدرعات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، وسندرب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16".

أما عن العلاقات الأمريكية الصينية، قال بايدن، إننا "سنعمل من أجل التصدى للاحتكار الاقتصادى الصينى"، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".