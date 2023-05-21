بايدن: مستعدون لتخفيض الإنفاق العام.. وأرفض قبول بعض التخفيضات الضريبية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، خلال مؤتمر قمة السبع فى مدينة هيروشيما اليابانية، أننا مستعدون لتخفيض الإنفاق العام لتحسين أوضاعنا الاقتصادية، ونعمل على تخفيض عجز الموازنة بنحو 1.7 مليار دولار.

وتابع بالقول، إن تخفيض الإنفاق أدى لتوفير وظائف وفرص عمل، مضيفا أرفض قبول بعض التخفيضات الضريبية.

وفيما يخص الأزمة التايوانية، قال بايدن، إننا "سنواصل دعم تايوان وتعزيز قدرتها فى الدفاع عن نفسها"، مضيفا أننا نسعى لتحسين العلاقات الأمريكية اليابانية.

كما أكد أن اليابان عززت ميزانيتها العسكرية لحفظ الاستقرار بالمحيط، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".