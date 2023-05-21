العالم اليوم - ترامب وديسانتيس.. تفاصيل المكالمة المسربة والهجوم المضاد

انتم الان تتابعون خبر ترامب وديسانتيس.. تفاصيل المكالمة المسربة والهجوم المضاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 03:22 مساءً - مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، واحتدام المنافسة بين المرشحين، خاصة في الحزب الجمهوري الذي يواجه أبرز أعضائه، الرئيس السابق دونالد ترامب، مشكلات قضائية لا بد وأن تلقي بظلالها على حظوظه، تتصاعد حدة الهجمات التي يشنها المتنافسون على بعضهم، والتي كانت آخرها بين ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وبالرغم من أن رون ديسانتيس لم يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية رسميا بعد، فإنه يعد أحد أبرز منافسي دونالد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" جانبا من تلك الهجمات التي يشنها الاثنان على بعضهما، وذلك بنشرها تفاصيل مكالمة مسربة لديسانتيس، أكد فيها عزمه الترشح للانتخابات، وثقته التامة بقدرته على التغلب على ترامب.

تفاصيل المكالمة المسربة

تواصل حاكم فلوريدا مع المانحين والداعمين، للإعلان بشكل غير رسمي عن حملته الانتخابية. وقال في واحدة من المكالمات:

"لديك 3 أشخاص في هذه المرحلة يتمتعون بالمصداقية في هذا الأمر برمته، بايدن وترامب وأنا."

"أعتقد أن من بين هؤلاء الثلاثة، اثنان لديهما فرصة ليتم انتخاب أحدهما رئيسا.. بايدن وأنا".

"استنادا إلى جميع البيانات في الولايات المتأرجحة، فإن الأمر ليس رائعا للرئيس السابق.. لأن الناس لن يغيروا وجهة نظرهم عنه".

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