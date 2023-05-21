نُريد الخلاص من الحرب.. زيلينسكى يعرض الحل الأوكرانى الصعب لإحلال السلام

وأضاف الرئيس الأوكرانى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، على هامش اجتماعات مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى، أن التهديد الأمنى الروسى يؤدى إلى أزمات عالمية.
وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال زيلينسكى، إن قوات بلاده مازالت موجودة فى باخموت، وروسيا لم تسيطر عليها، فى مناقضة لتصريحات أدلى بها صباح اليوم عن سيطرة الروس على المدينة الاستراتيجية، وقوله: "من اليوم باخموت ستكون فقط فى قلوبنا".
واعتبر زيلينسكى أن حل الحرب العالمية الشاملة ضد روسيا والإطاحة بها، سيمكن أوكرانيا من التمتع بالسلام، قائلاً إنه "على الجميع حول العالم احترام الحدود المرسومة بين الدول".
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