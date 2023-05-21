المستشار الألمانى يصل سول لعقد لقاء مع الرئيس الكورى الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وصل إلى سول، اليوم الأحد، المستشار الألمانى أولاف شولتس فى زيارة لكوريا الجنوبية لإجراء مباحثات مع الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك- يول، بعد حضور قمة مجموعة السبع فى مدينة هيروشيما اليابانية.





ويتوجه شولتس، وهو أول مستشار ألمانى يزور سول لعقد اجتماع ثنائى منذ 30 عاما، إلى المنطقة منزوعة السلاح التى تقسم كوريا الشمالية والجنوبية قبل قمته مع يون. وذكر موقع "ذا لوكال" الإخبارى فى نسخته المعنية بألمانيا، أن الزعيمين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا قبل أن يغادر شولتس البلاد فى وقت متأخر من ليلة الأحد. وقال مسؤولون ألمان الأسبوع الماضى، إن جدول أعمال القمة بين شولتس ويون سيتراوح على نطاق واسع بين تغير المناخ والسياسة الأمنية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان الحرب فى أوكرانيا. وصرح مسؤول بالحكومة الألمانية للصحفيين بأن الزعيمين سيناقشان خطط سول لتقديم مزيد من المساعدة لأوكرانيا.

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