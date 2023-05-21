«القاهرة الإخبارية» ترصد أبرز الأحزاب السياسية فى انتخابات اليونان 2023

وبحسب التقرير، يترأس حزب الديمقراطية الجديدة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء الحالى، والذى وعد بتعزيز الاستثمارات وخفض البطالة إلى أقل من 8%.
كما يشارك حزب سيريزا اليسارى المعارض فى الانتخابات بزعامة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس، والذى يسعى للعودة إلى السلطة مجددًا، بعدما انتقل إلى صفوف المعارضة فى 2019 بعد خسارته الانتخابات.
وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن حزب سيريزا تأسس فى عام 2004، وانقسم فى 2015.
أما حزب الحركة من أجل التغيير، برئاسة نيكوس أندرولاكيس، فقد انطلق عام 2018، وينتمى إلى اليسار الوسط، وهو ثالث أكبر الأحزاب اليونانية، ويسيكر على 22 مقعدًا فى البرلمان اليونانى.
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