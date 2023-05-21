الدفاع الروسية: اكتمال السيطرة على باخموت.. ومقتل 430 عسكريا أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اكتمال السيطرة على مدينة باخموت بدونيتسك، ومقتل نحو 430 عسكريا أوكرانيا فى عمليات للقوات الروسية فى مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.





وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد، "نتيجة للأعمال الهجومية لتشكيلات (فاجنر) وبدعم من المدفعية والطيران لقوات مجموعة الجنوب بالجيش الروسى على محور أرتيوموفسك التكتيكى تم الانتهاء من تحرير المدينة".

وأضاف كوناشينكوف: "تم القضاء على 85 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك، وأكثر من 60 عسكريا أوكرانيا على محور "كراسنى - ليمان" وحوالى 100 عسكرى أوكرانى على محور أرتيوموفسك التكتيكي، وأكثر من 120 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك، ونحو 50 عسكريا أوكرانيا فى بلدات سلادكوى وفلاديميروفكا فى دونيتسك وليفادين بمقاطعة زابوريجيا، و15 عسكريا أوكرانيا على محور خيرسون".

وتابع: "جرى القضاء أيضا على خمس مجموعات تخريب واستطلاع فى بلدات بيرشوترافنيفى وتيمكوفكا وسينكوفكا بمنطقة خاركيف، ومنطقة ستيلماخيفكا فى لوجانسك وإحباط أنشطة مجموعتى تخريب واستطلاع أوكرانيتين فى بلدتى تشيرفونايا ديبروفا بلوجانسك أيضا، وإفشال أنشطة 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية فى بلدات سلادكوى وفلاديميروفكا فى دونيتسك، وبلدة ليفادين بمقاطعة زابوريجيا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية تدمير منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات من طراز "إس-300" فى بلدة جيلتوى بدونيتسك واعتراض أنظمة الدفاع الجوى الروسية 15 صاروخا من طرز "هيمارس" و"أوراجان" و"ستورم شادو"، وتدمير 9 طائرات مسيرة فى مناطق متفرقة بمنطقتى دونيتسك ولوجانسك ومقاطعة زابوريجيا.