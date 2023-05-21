زيلينسكى: السلام لن يحل إلا بخروج روسيا من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "زيلينسكى"، خلال مؤتمر صحفى جمعه مع رئيس الوزراء اليابانى، على هامش قمة مجموعة السبع، فى مدينة هيروشيما، بثته "القاهرة الإخبارية"، أن السلام لن يحل إلا بخروج القوات الروسية من الأراضى الأوكرانية.

وأكد أن القوات الأوكرانية لا تزال موجودة فى باخموت، نافيًا سيطرة روسيا على المدينة بالكامل، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أكد عزمه مواصلة دعم أوكرانيا عسكريًا، من خلال إرسال القاذفات المدفعية والمدرعات لأوكرانيا، فضلًا عن تدريب طياريها على استخدام طائرات "إف - 16".