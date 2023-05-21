السعودية تدين اقتحام مسؤول إسرائيلى باحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن هذه الممارسات الممنهجة تعتبر تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وحملت قوات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، بحسب القناة الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، أن وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف، إيتمار بن جفير، اقتحم المسجد الأقصى المبارك، بجانب عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى.

وتعد هذه المرة الثانية التى يقتحم فيها بن جفير باحات المسجد الأقصى، منذ توليه منصب وزارة الأمن القومى، حيث وصل فى ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، بعدما سمحت الأجهزة الأمنية باقتحام الأقصى.