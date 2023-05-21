«القاهرة الإخبارية» ترصد أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار فى السودان

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف السودانية، والذى جرى توقيعه فى جدة اليوم الأحد، بوساطة من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.





وبحسب "القاهرة الإخبارية"، كشف البيان السعودى الأمريكى المشترك عن نص اتفاق وقف إطلاق النار فى السودان، والذى ينص على ما يلى: الجيش السودانى والدعم السريع يتوصلان لهدنة لمدة 7 أيام.

سريان وقف إطلاق النار بعد توقيع الاتفاق بـ48 ساعة.

تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.

خروج المسلحين من المستشفيات والمرافق العامة.

تأمين المرور بالطرق لإيصال المساعدات الإنسانية المحددة.

يتمسك الطرفات بالتزامات ومبادئ إعلان جدة.

يحق للجيش السودانى والدعم السريع تجديد الاتفاق لمدة يُتفق عليها. ومن جانبه، رحب الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع اتفاق قصير الأمد لوقف إطلاق النار فى السودان.

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