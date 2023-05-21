رئيس مركز الدراسات العربى الأوروبى يشيد بمخرجات القمة العربية بجدة

جدة - نرمين السيد - وشددت القمة العربية الـ32 التى عقدت فى مدينة جدة السعودية، الجمعة، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الدول العربية، وعلى أهمية الحلول السياسية فى كل من السودان واليمن ومواصلة تكثيف الجهود العربية لمساعدة سوريا والرفض التام لتشكيل ميليشيات وجماعات مسلحة خارج نطاق الدولة.

وأثنى رئيس المركز فى تصريحات صحفية اليوم، على ما جاء فى البيان الختامى للقمة تحت اسم "إعلان جدة" وذلك بالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وإذانة الممارسات والانتهاكات التى تستهدف الفلسطينيين فى أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

وأيد ما جاء فى البيان الختامى بضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السودانى، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أى تدخل خارجى فى الشأن السودانى يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.

واعتبر رئيس مركز الدراسات العربى الأوروبى، مشاركة سوريا فى القمة بعد غياب 12 عاما قرارا يسهم فى دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعى فى الوطن العربى، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، اتساقا مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التى تجمع الشعوب العربية كافة.

ونوه بأهمية قرار القمة بوقف التدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، لافتا أن التنمية المستدامة، والأمن، والاستقرار، والعيش بسلام، حقوق أصيلة للمواطن العربى، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطنى دولنا.

وأشار إلى ضرورة استثمار الموارد، والفرص، ومعالجة التحديات، والعمل على توطين التنمية، وتفعيل الإمكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل فى تشييدها قدرات دولنا، ما يتطلب منا ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية