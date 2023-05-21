مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
أعلنت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأحد، بأن قوات العدو الصهيوني اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للعدو بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.
وذكر موقع "فلسطين أون لاين" أن قوات العدو، شنت الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.
ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات العدو فجر اليوم فتىً من بلدة بيت أمر، في حين اعتقلت القوات ستة فلسطينيين من مسافر يطا، بينهم ثلاثة أشقاء بعد ملاحقة مركبتهم أثناء تجولهم في المنطقة.
كما اعتقلت قوات العدو شابا لم تعرف هويته بعد، أثناء مروره على حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي يعبد قضاء جنين، فيما اقتحمت قرى جلبون، وفقوعة، وعربونة، والجلمة، ودير غزالة، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات العدو مقدسي، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات العدو في بلدة جبل المكبر تخللها رشق قوات الاحتلال بالحجارة.
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