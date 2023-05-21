العالم اليوم - فيديو يثير جدلا في الصين.. رجل يضرب طفلا لسبب "غير منطقي"

انتم الان تتابعون خبر فيديو يثير جدلا في الصين.. رجل يضرب طفلا لسبب "غير منطقي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 05:16 مساءً - رصدت كاميرا مراقبة لقطة صادمة أصبحت حديثا للمجتمع الصيني، ظهر فيها رجل وهو ينهال بالضرب على طفل، في ساحة لعب.

وفي مدينة غويغانغ، سجلت كاميرا مراقبة لقطة لاعتداء رجل على طفل، لأنه دفع ابنته الصغيرة.

وتوجه الأب للطفل وضربه بعنف، ثم ألقاه في الهواء، قبل أن تتدخل امرأة لإيقاف الرجل الذي برر الموقف بالإشارة إلى طفلته.

وانتشر المقطع بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث طالب الكثيرون بمعاقبة الرجل بسبب تصرفه "العنيف" تجاه الطفل.