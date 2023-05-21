روسيا: حضور زيلينسكى جعل من قمة مجموعة السبع «عرضا دعائيا»

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن "قادة دول مجموعة السبع دعوا إلى اجتماعهم زعيم نظام كييف الذى يسيطرون عليه، وحوّلوا الحدث فى هيروشيما الى عرض دعائى".

ودعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إلى حرب شاملة ضد روسيا، قائلاً إن ذلك هو الحل الذى تطرحه أوكرانيا للخلاص من الحرب الروسية وتحقيق الأمن للشعب الأوكرانى وأطفاله.

وأضاف الرئيس الأوكرانى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، على هامش اجتماعات مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى، أن التهديد الأمنى الروسى يؤدى إلى أزمات عالمية.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال زيلينسكى، إن قوات بلاده مازالت موجودة فى باخموت، وروسيا لم تسيطر عليها، فى مناقضة لتصريحات أدلى بها صباح اليوم عن سيطرة الروس على المدينة الاستراتيجية، وقوله: "من اليوم باخموت ستكون فقط فى قلوبنا".