رئيس وزراء بريطانيا: الصين تشكل أكبر التحديات للأمن فى العالم

جدة - نرمين السيد - قال ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، اليوم الأحد، بعد قمة مجموعة السبع، إن الصين تشكل أكبر التحديات التى تواجه الأمن والازدهار فى العالم، لكن ينبغى على الاقتصادات الرائدة الأخرى ألا تسعى إلى الانفصال الكامل عنها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





ونقلت "رويترز" عن سوناك، قوله للصحفيين عقب قمة مجموعة السبع، التى عُقدت بمدينة هيروشيما فى اليابان: "الصين تشكل التحدى الأكبر فى عصرنا للأمن والازدهار العالميين. إنها تزداد سلطوية فى الداخل وتوسع نفوذها على المستوى الخارجى". وأضاف أن بريطانيا ودول مجموعة السبع الأخرى ستتبع نهجًا مشتركًا للحد من التحديات التى تشكلها الصين. وقال: "الأمر برمته يتعلق بالحد من المخاطر -وليس الانفصال.. نتخذ مع مجموعة السبع خطوات لمنع الصين من استخدام الإكراه الاقتصادى للتدخل فى الشؤون السيادية للآخرين".

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