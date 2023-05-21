الملك وولي العهد السعودي يعقدان لقاء في جدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لقاء في جدة، اليوم الجمعة.

وتناول اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توطيدها في المجالات كافة.

وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية، على ضرورة توسيع آفاق التعاون، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة للأمتين العربية والإسلامية.

وثمن جلالته جهود المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في استضافة القمة، وحرصها المستمر على تعزيز منظومة العمل العربي المشترك ووحدة الصف.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وسبل التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

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