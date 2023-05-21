العالم اليوم - روسيا تسخر من "قمة السبع": حدث مسيس وحاضن للهستيريا

انتم الان تتابعون خبر روسيا تسخر من "قمة السبع": حدث مسيس وحاضن للهستيريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 06:22 مساءً - انتقدت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، قمة مجموعة السبع التي تستضيفها مدينة هيروشيما اليابانية، ووصفتها بأنها "حدث مسيّس يصدر بيانات معادية لروسيا والصين"، واتهمتها بـ"تقويض الاستقرار العالمي".

وجاء الانتقاد الروسي بعد أن قال زعماء أغنى الديمقراطيات في العالم، إنهم "لن يتراجعوا عن دعم أوكرانيا"، في تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن بلاده سيطرت على مدينة باخموت الشرقية، وهو ما نفته كييف.

وقالت الوزارة في بيان، نُشر على تيليغرام، إن مجموعة السبع "انحدرت لمستوى لا رجعة عنه"، وإن القمة أصبحت "حاضنة لمبادرات مدمرة تقوض الاستقرار العالمي تحت قيادة الأنجلو ساكسون".

واتهم البيان مجموعة السبع أيضا، بـ"إثارة حالة من الهستيريا المعادية لروسيا والصين"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أحد الضيوف في قمة هيروشيما، والتي كانت فرصة استغلها لحث الدول الأعضاء على الاستمرار في تزويد بلاده بالأسلحة وتقديم الدعم الدبلوماسي لكييف، وسط حربها مع روسيا.

ومنحت القمة زيلينسكي فرصة لحشد دعم قادة آخرين، مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولادا سيلفا.

واتهمت الخارجية الروسية في البيان، مجموعة السبع بأنها "تغازل" الدول غير الغربية، في محاولة لإحباط تطوير علاقاتها مع موسكو وبكين.

وقالت إنها مقتنعة رغم ذلك بأن القمة "عجزت عن التعبير عن مصالح منطقة آسيا والمحيط الهادي وجنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية".