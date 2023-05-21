العالم اليوم - تحطم مروحية ومقتل طيارَيها.. السبب "عمود كهرباء"

انتم الان تتابعون خبر تحطم مروحية ومقتل طيارَيها.. السبب "عمود كهرباء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 06:22 مساءً - قُتل طياران، الأحد، عندما تحطمت مروحيتهما العسكرية الأميركية الصنع شمالي أفغانستان، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.

وكتبت وزارة الدفاع على تويتر: "اليوم، قرابة التاسعة صباحا، اصطدمت مروحّية من طراز إم دي-530 تابعة للقوات الجوية للبلاد كانت تقوم برحلة من مطار مزار شريف باتجاه سامانغان بعمود كهرباء".

في سبتمبر، تحطّمت مروحية "بلاك هوك" خلال تدريبات لحركة طالبان في كابل، ما أدى إلى مقتل طيارَيها وأحد أفراد الطاقم.

وخلال انسحابه من أفغانستان وسط أجواء من الفوضى في العام 2012، ترك الجيش الأميركي معدات طيران وأسلحة وآليات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بعدما جعلها غير صالحة للاستخدام.

ونقلت القوات الحكومية السابقة بعض المروحيات أيضا إلى دول في آسيا الوسطى قبل أن تستولي حركة طالبان على السلطة في كل أرجاء البلاد.

ونجحت حركة طالبان في إصلاح بعض الطائرات ومن بينها مروحيات.

في 31 أغسطس نظمت حركة طالبان عرضا كبيرا تضمن عتادا عسكريا احتفاء بالذكرى الأولى لانسحاب آخر الجنود الأميركيين من البلاد.