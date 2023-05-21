جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأحد، إنه تلقى تأكيدا من نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن القوات الأوكرانية لن تستخدم طائرات "إف-16" التى يرسلها الغرب لبلاده، للدخول إلى الأراضى الروسية.





وأضاف بايدن- فى تصريح للصحفيين فى ختام أعمال قمة مجموعة السبع فى اليابان- أنه يمكن بالطبع استخدام الطائرات فى أى موقع توجد به القوات الروسية داخل الأراضى الأوكرانية، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية. ويأتى ذلك بعد أن سمحت الولايات المتحدة الجمعة للحلفاء الغربيين بتقديم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، وأيدت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها. يذكر أن الرئيس زيلنسكى حضر جانب من أعمال قمة مجموعة السبع فى مدينة "هيروشيما"، وفق دعوة من الدول المشاركة، وأجرى عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة منهم الرئيس الأمريكى بايدن، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: تلقيت تأكيدا من زيلينسكى بعدم استخدام إف-16 للدخول للأراضى الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.